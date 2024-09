Dani Valente faz alerta aos fãs - Reprodução de vídeo

Publicado 03/09/2024 08:39

Rio - Dani Valente, conhecida pela personagem Efigênia no "Zorra Total", publicou um vídeo no Instagram Stories, nesta segunda-feira (2), para alertar os fãs. A artista contou que estão usando sua voz e rosto, sem a sua permissão, em um conteúdo criado por inteligência artificial. Nas imagens, a artista, diagnosticada com fibromialgia, diz ter usado um produto determinado para aliviar suas dores.

"Gente, estou chocada. Olha como a inteligência artificial pode ser usada. Pegou um trecho de uma entrevista minha que eu dei na Globo e fizeram uma voz parecida com a minha, parece que sou eu... Me colocaram para vender um produto que é mentira, eu nunca usei esse produto. Estão falando que esse foi o único produto que aliviou as dores da minha fibromialgia... Cuidado com a IA, isso é falso. Estão usando a minha imagem de maneira criminosa", disse.

Em outra postagem, ela reforçou: "Cuidado! Anúncios enganosos usando minha imagem e voz, produzidas por inteligência artificial, vendendo produtos milagrosos para fibromialgia. Não caia em golpes".