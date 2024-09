Iza completa 34 anos nesta terça-feira - Reprodução do Instagram

Iza completa 34 anos nesta terça-feiraReprodução do Instagram

Publicado 03/09/2024 10:37

Rio - Hoje é dia de festa para Iza! Grávida da primeira filha, Nala, a cantora celebrou a chegada dos 34 anos em uma publicação feita no Instagram. Ela compartilhou um clique exibindo a barriga de gestação, além de outros registros ao lado de amigos e familiares. Na legenda, a artista citou a fase atual.

"Hoje, completo 34 anos carregando dentro de mim o maior amor mundo e vivendo a fase mais transformadora da minha vida até aqui. Celebrar esse aniversário com saúde é tudo que eu poderia pedir. obrigada a cada um que torce por mim e me acompanha com carinho!", escreveu Iza.

"Só peço a Deus muitos anos mais de música para desfrutar disso tudo e dividir com vocês minhas histórias através da arte nessa jornada louca chamada vida", disse. Uma das atrações do palco sunset do Rock in Rio, a artista ainda comentou: "Bora pro próximo capítulo? Espero vocês no dia 20/09! Está sendo o show mais especial da minha carreira".







Nos comentários, vários famosos parabenizaram Iza. "Deus te abençoe! Viva a sua benção! Vida longa minha amiga!", afirmou Lexa. "Parabéns mãezona", comentou a ex-BBB Leidy Elin. "Uhulll! Felicidade pra Iza", declarou Sérgio Loroza.