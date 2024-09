Viih Tube e Eliezer celebram lançamento de livro - reprodução Instagram

Rio - Viih Tube e Eliezer realizaram, nesta terça-feira (3), o lançamento oficial do livro "Tô Grávida! O Que A Gente Faz Agora?" em um evento em São Paulo. O casal, que já tem uma filha, Lua, de 1 ano, e aguarda a chegada de Ravi, compartilha na obra suas experiências sobre a gravidez e o puerpério.

Durante o evento, Viih Tube e Eliezer posaram para fotógrafos e trocaram beijos carinhosos diante das câmeras, mostrando a sintonia e a felicidade pela nova fase. A autora escolheu um vestido lilás, combinando com tênis, que deixou o barrigão em evidência, enquanto Eliezer apostou em um look verde, seguindo a paleta de cores da capa do livro.No livro, o casal aborda diversas fases da gravidez e os desafios do puerpério, trazendo as visões deles e aprendizados como pais de primeira viagem. O lançamento despertou interesse de muitos fãs, que compareceram para prestigiar o evento e garantir uma cópia autografada da obra.