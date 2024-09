Mari Gonzalez usa maiô supercavado durante férias em Miami - Reprodução / Instagram

Publicado 03/09/2024 08:59

Rio - Mari Gonzalez, de 30 anos, está viajando com o namorado, Pipo Marques, de 29, em Miami, nos Estados Unidos. Através das redes sociais, a influenciadora digital mostrou, nesta segunda-feira (2), que está aproveitando as férias e compartilhou registros em que exibiu as curvas vestindo um maiô preto supercavado.