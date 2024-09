Sula Miranda tem celular furtado - Reprodução de vídeo

Publicado 03/09/2024 09:31 | Atualizado 03/09/2024 09:42

Rio - Sula Miranda, de 60 anos, foi vítima de furto em frente a emissora da Rede Vida, em São Paulo, nesta segunda-feira (2). A cantora gravava a abertura do programa "Vida Melhor", comandado por Claudia Tenorio, quando um homem passou de bicicleta e levou seu celular. Câmeras de segurança do local registraram toda a ação.

Ao DIA, a assessoria de imprensa da artista informou que Sula estava com Claudia, Claudette Troiano e Ovelha, na porta da emissora, quando foi surpreendida pelo criminoso. "Os artistas estavam na calçada para poder embarcar em uma limousine para fazer a abertura do programa. No momento que estavam já todos na rua aconteceu o furto", explicou.

A representante da cantora ainda ressaltou que providências em relação ao caso foram tomadas. "Foi feito um boletim de ocorrência pela internet e o contato no 190".

Nas redes sociais, a apresentadora Claudia também deu detalhes do ocorrido. "Foi um choque... Ficou todo mundo atônito... Confesso que fiquei triste e constrangida", declarou.

Procurada pelo DIA, a assessoria da Polícia Civil do Rio de Janeiro informou, em nota, que "investiga o furto de um celular ocorrido na manhã desta segunda-feira (2), na Rua Traipu, na Barra Funda, em São Paulo. A ocorrência foi registrada na Delegacia Eletrônica e encaminhada ao 23º Distrito Policial (Perdizes), responsável pela área dos fatos".