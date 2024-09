Famosos marcam presença na pré-estreia de filme sobre Silvio Santos

Rio - Diversos famosos marcaram presença na pré-estreia do filme "Silvio", na noite desta segunda-feira (2), no cinema de um shopping no Rio. A obra baseada em fatos reais resgata momentos marcantes da vida e carreira do eterno apresentador, que morreu no mês passado aos 93 anos Rodrigo Faro, que interpreta o fundador do SBT no filme, esteve presente acompanhado da mulher, Vera Viel, com quem posou aos beijos. O casal Bárbara Borges e Iran Malfitano também foram clicados em clima de romance. Outros atores que prestigiaram a pré-estreia foram Johnnas Oliva, Jorge Pontual e Artur Volpi.