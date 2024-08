Vestido de Sthefany Brito, grávida de 9 meses, rasga por causa do barrigão - Reprodução / Instagram

Vestido de Sthefany Brito, grávida de 9 meses, rasga por causa do barrigãoReprodução / Instagram

Publicado 30/08/2024 16:32 | Atualizado 30/08/2024 16:33

Rio - Sthefany Brito chegou aos 9 meses de gestação do segundo filho, que se chamará Vicenzo, fruto do relacionamento com Igor Raschkovsky. A atriz confessou no seu Instagram nesta sexta-feira (30), que está surpresa com o tamanho da barriga e já passou por um perrengue. Ela mostrou que o vestido que estava usando acabou rasgando de tanto ter esticado

fotogaleria

"Olha o estado que estamos. Postei aqui minha barriga, vocês estão chocados, parece que vai explodir, é essa sensação que eu tenho. Tenho medo de tossir, de espirrar, parece que vai sair a criança", disse ela sobre o tamanho da barriga.

A irmã de Kayky Brito também mostrou o look que escolheu para ir à reunião na escola do filho mais velho, Enrico, de 3 anos, um vestido listrado e uma camisa por cima. Por mais que a peça de roupa estique, ela não aguentou o tamanho do barrigão.



"Botei o vestido e saí. Estou na rua fazendo algumas outras coisas, vocês querem ver o estado do vestido?", disse Sthefany mostrando um rasgo na lateral.



"Deus é muito bom e falou: 'Bota uma camisa por cima, minha filha'. Então, estou andando assim, não está dando para ver, mas a realidade está por baixo. E é bem na altura da barriga", completou a artista rindo.