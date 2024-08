Dhiovanna Barbosa exibe fios platinados - Fabrício Pioyani Agnews

Publicado 30/08/2024 18:02



fotogaleria

Rio - Dhiovanna Barbosa, irmã do jogador de futebol Gabigol, chamou atenção ao exibir um novo visual em um dia de sol na Praia da Barra da Tijuca, nesta sexta-feira, (30). A influenciadora digital, de 22 anos, apareceu de cabelos curtinhos e platinados, aproveitando o dia e renovando o bronzeado.

O novo visual de Dhiovanna, marca uma mudança drástica em relação ao look anterior, que era um corte na altura dos ombros e fios escuros, há cerca de cinco semanas. Inicialmente, após o primeiro corte, a influenciadora chegou a usar mega hair em tons claros, mas decidiu adotar de vez os fios curtos e platinados. "Quando eu estou loira me esquece, tá?", escreveu Dhiovanna em suas redes sociais.

O novo visual da carioca gerou muitos elogios e comparações nas redes sociais, com muitos seguidores frisaram a semelhança com seu irmão, Gabigol, que também já adotou tons claros nos cabelos. Comentários como "Ela entrega!" de Thais Braz, ex-BBB, e "Um clone do Gabriel?" ecoaram entre os seguidores, enquanto outros brincaram: "Gabigol, é você?".