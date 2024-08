Nadja Haddad relembra experiência de ’quase morte’ - Reprodução / Instagram

Publicado 30/08/2024 08:45 | Atualizado 30/08/2024 08:45

Rio - Nadja Haddad, de 43 anos, relembrou a experiência de 'quase morte' que ocorreu há quase duas décadas, após levar um tiro enquanto trabalhava como repórter. No relato compartilhado nas redes sociais, nesta quinta-feira (29), a apresentadora e jornalista agradeceu por estar viva.

"Sobrevivi! Sobrevivi por inúmeros propósitos. Para viver uma imensidão de experiências e transformações... Hoje, dia 29 de agosto de 2024, a minha primeira maior experiência de dor e de 'quase morte' completa 19 anos. E nunca deixarei de lembrar e de celebrar com gratidão. Deus me deixou viva pra viver suas promessas. Para cuidar dos meus pais e seguir cuidando da minha mãe. Para cuidar de tantas pessoas e hoje, cuidar de um filho e de um marido", iniciou a apresentadora na legenda da publicação. A imagem foi uma montagem da apresentadora com a figura de Jesus."Deus me permitiu viver dores profundas e aprendi que sem servir a Ele, sem viver conforme sua Palavra, eu não me livraria dessas dores que me transformaram tanto! Obrigada, Deus, por ter me livrado da morte, por ter me dado uma família linda, uma profissão que amo e um coração quebrantado. Deus só vai nos revelar nosso futuro quando tivermos um encontro com o nosso passado", finalizou.