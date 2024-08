Zyan, filho de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, encanta internautas - Reprodução / Instagram

Zyan, filho de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, encanta internautasReprodução / Instagram

Publicado 29/08/2024 21:44

Rio - Giovanna Ewbank, de 37 anos, compartilhou no Instagram um série de fotos do filho caçula Zyan, de 4 anos, que ficou resfriado e a mãe o fantasiou para distraí-lo, o que encantou os seguidores. Mas não foi só isso, a aparência do pequeno parecida com a do pai, Bruno Gagliasso, de 42 anos, chamou a atenção dos internautas.

A apresentadora contou que o Zyan precisou ficar sob cuidados por conta do resfriado, mas que, por outro lado, aproveitou a situação para passarem o tempo juntos. "Meu monstrinho ficou resfriadinho essa semana e nós aproveitamos pra ficar o dia todo juntinhos, assistindo filme, lendo livros, desenhando", disse ela em referência ao filme "Monstros S.A.", do qual era a fantasia que o filho usava.

A atriz refletiu sobre o que tirou de bom de pausar a agenda e ficar com o filho. "Que delícia poder tirar um dia todo, no meio da semana e esquecer dos problemas, compromissos, e poder me dedicar única e exclusivamente ao que é mais importante nessa vida, meus filhos e minha família! Dá pra ver que Baby Z amou nossa bagunça, né? Nem lembrou que estava resfriado".

Nos comentários, os seguidores se derreteram com a fofura de Zyan. "Baby Z é muito Bruninho", apontou uma. "Muito lindo o mini Bruno", elogiou outro. "Carinha de levado com fofura extrema", declarou mais uma.

Casados há 14 anos, os artistas também são pais de Chissomo (Titi), de 11 anos, e de Bless, de 9.