Andressa Urach sugere nova mudança corporal - Reprodução / Instagram

Andressa Urach sugere nova mudança corporal Reprodução / Instagram

Publicado 29/08/2024 20:43

Rio - As mudanças corporais feitas por Andressa Urach têm dado o que falar. E nesta quinta-feira (29), a criadora de conteúdo adulto cogitou fazer mais uma: implantar um terceiro seio. No Instagram, a influenciadora sugeriu a ideia e pediu a opinião dos seguidores, que não gostaram muito.

"Será que ficaria legal um terceiro seio? O que vocês acham? Faço essa transformação ousada?", perguntou ela na legenda da publicação que fez com o vídeo de uma mulher com três seios. Nos comentários, os internautas detonaram a sugestão de Andressa.

"Tem ninguém próximo que te ame para te parar não mana?", questionou um perfil. "A busca constante de uma personificação diabólica", escreveu outro. "Se seu objetivo é ficar bizarra, faça com certeza...", disse um terceiro.

No fim de julho, Andressa chocou as redes sociais ao compartilhar o resultado da bifurcação de língua que fez . Ela, que já chegou a tirar algumas costelas para afinar a cintura e colocou prótese de silicone para aumentar os seios, contou que planeja fechar o corpo com tatuagens . Recentemente, a criadora de conteúdo adulto também fez 11 piercings.