Boninho oferece ajuda a Elon Musk sobre possível fim do X no BrasilDivulgação / AFP

Publicado 29/08/2024 18:43

Rio - Boninho resolveu entrar na briga entre o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Elon Musk sobre o futuro do X, antigo Twitter, no Brasil. Nesta quinta-feira (29), o diretor da TV Globo ofereceu ajuda ao bilionário para evitar o bloqueio da rede social no país.

A interação inusitada chamou a atenção dos internautas, que não demoraram para criar memes com a situação. "Elon Musk, vamos falar sobre o X no Brasil, talvez eu possa te ajudar", publicou Boninho.

"O Elon Musk vai conversar com a psicóloga!", brincou um perfil. "Ele tentando salvar o próprio emprego porque sabe que um 'BBB' sem Twitter vai ser mais falido do que nunca", disse outro. "Elon Musk no 'BBB 25' já é realidade", riu um terceiro.

Em 17 de agosto, a rede social anunciou que iria fechar o escritório no Brasil após a decisão de Moraes de pedir uma série de bloqueios de perfis na plataforma.

Caso a suspensão seja levada a cabo, a Anatel, cuja função é ser intermediária entre o Poder Judiciário e as prestadoras de serviço, deve ser a primeira a agir . Assim que receber a ordem judicial, a agência deve procurar todas as empresas que oferecem acesso à internet e lhes informar que a decisão do STF ordena o bloqueio do acesso dos clientes ao X.

