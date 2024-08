Bruna Griphao rebola com música de Anitta em vídeo postado no Instagram - Reprodução / Instagram

Publicado 29/08/2024 17:38

Rio - Bruna Griphao, de 25 anos, compartilhou na redes sociais, nesta quinta-feira (29), um vídeo rebolando enquanto tocava a música "Alegría" de Anitta, 33 anos, com quem, desde o último domingo (25), está sendo apontado ter um envolvimento romântico . Os boatos, na web, partiram do fato de as artistas terem estado juntas na Grécia, no Rio de Janeiro e em Nova York.