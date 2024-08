Kaique Cerveny e Juliette - Reprodução

Publicado 29/08/2024 13:12

Rio - O namorado de Juliette, Kaique Cerveny surpreendeu a campeã do BBB 21, nesta quarta-feira (28), ao falar sobre o possível casamento dos dois. Ao serem questionados por um seguidor sobre quando será a oficialização da união do casal, numa caixa de perguntas nos stories do Instagram, o competidor profissional de crossfit disse que o pedido será 'em breve'.

"[Perguntaram] quando vai ser o casamento", iniciou Kaique. Em seguida, Juliette reclamou: "Gente, escolheu logo essa [pergunta]?". "É, porque eu estou querendo, né? Aguardem e vocês vão ver", disparou o namorado. "[Ver] o quê?", retrucou a advogada. "O pedido e o casamento mais a frente", disse ele. "Você está prometendo que vai me pedir em casamento? Então, está avisado. [Não pode ser] surpresa, tem que me avisar”, pontuou a ex-BBB.Em seguida, Cerveny afirmou que leva a sério o relacionamento com a influenciadora e brincou com a possibilidade de um casamento surpresa. "Lógico [que vou pedir em casamento], você acha que estou aqui de brincadeira? Casamento surpresa, vai estar todo mundo, família, amigos, você vai chegar e vai ver o padre lá no fim. É pra pegar desprevenida, ou diz sim ou sim".O casal oficializou o namoro em novembro de 2023. Juliette contou que conheceu o namorado nas redes sociais antes mesmo de participar da 19º edição do "Big Brother Brasil". "A gente ficou uns oito meses e só assumiu o compromisso há três meses", contou a advogada em fevereiro deste ano, durante participação no programa português "Glitter Show".