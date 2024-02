Juliette e o namorado, Kaique Cerveny - Reprodução / Instagram

Publicado 16/02/2024 08:57

Rio - Juliette, de 34 anos, revelou, nesta quinta-feira, como iniciou seu namoro com Kaique Cerveny, de 26. A cantora afirmou que conheceu o atleta antes mesmo de participar da 19ª edição do "Big Brother Brasil" e admitiu ter sido a responsável por dar o primeiro passo na conversa entre os dois.

fotogaleria "Eu fazia crossfit e o Kaique é atleta, compete. Eu vi o último campeonato, em 2019. Falei 'uau, que gato', e mandei um direct", relembrou ela durante o programa português "Glitter Show".

Na sequência, a artista contou que os dois logo engataram em uma conversa. "Eu não sei se mandei 'oi', emoji de coração ou elogiei (...) Ele respondeu com um coração, me seguiu, e eu segui ele. Só que Kaique começou a namorar, eu também, e a gente deu afastada", disse ela, que afirmou ter voltado a falar com o amado após ambos ficarem solteiros.



"Ele mandava um monte de mensagens, e eu ignorava. Aí, eu mandei um 'oi, sumido'", contou, bem-humorada. "Um dia fui em uma cidade e falei 'oi, vamos nos conhecer pessoalmente agora'. Era umas 10 horas da noite, e ele falou que tinha acabado de deitar. Depois disso eu dei um gelo, nunca mais dei confiança para ele", acrescentou Juliette.

Depois de meses de conversa, o romance entre os dois finalmente decolou. "Resolvi dar moral de novo e pegar. Aí, peguei e me apaixonei. A gente ficou uns oito meses e só assumiu o compromisso há três meses [...] Ele é muito calmo, e muito parceiro, me ajuda com tudo", concluiu a cantora.