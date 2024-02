João Gomes e Ary Mirelle exibem detalhes do primeiro mesversário do filho, Jorge - Reprodução/Instagram

Publicado 16/02/2024 21:46 | Atualizado 16/02/2024 21:54

Rio - O cantor João Gomes e sua namorada, Ary Mirelle, estão comemorando o primeiro mês de vida do único filho do casal, Jorge. Nesta sexta-feira (16), os dois fizeram a felicidade dos fãs de anime ao mostrarem a produção completa que investiram no evento, todo decorado na temática do icônico desenho japonês 'One Piece'.