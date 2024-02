Gabi Martins recorda críticas recebidas em seu primeiro ano como musa no Carnaval e reflete - Reprodução / Instagram

Publicado 16/02/2024 19:37 | Atualizado 16/02/2024 19:49

Rio - Gabi Martins, de 27 anos, publicou um vídeo nesta sexta-feira (16), nas redes sociais, onde reflete sobre sua história com o Carnaval. A cantora, que foi musa da Vila Isabel pela primeira vez em 2021, acabou viralizando na web e sendo criticada pela forma como sambava. No vídeo, a ex-BBB relembrou do processo que ajudou ela a melhorar sua dança e ignorar os comentários ruins.

"Riram de mim, disseram que eu nunca seria capaz, fizeram piadas, debocharam. Por mais que aquilo me doesse por dentro, eu confiei no processo e em mim mesma. Quando duvidarem de você, lembre-se da sua força e aos haters de plantão, sinto muito, é só meu começo", disse Gabi.



A cantora resgatou uma série de comentários feitos dos internautas, manchetes da época, vídeos de seu processo de evolução e um registro em que ela aparece chorando devido à repercussão negativa.

No Stories, explicou que tem orgulho da sua evolução e desabafou: "Nas redes sociais tinha um tweet que tinham 200 mil comentários só debochando de mim, muitas coisas ruins. Eu via aquilo tudo e por mais que eu tentasse falar: 'Vou ser forte', me matava por dentro".



Gabi contou que quando recebeu o convite da agremiação não tinha noção de como seria. "Primeiro dia já começaram as críticas e eu falava: 'Calma, gente, eu vou apreender'. Comecei a fazer muita aula e foram dois meses que me dediquei só a melhorar. Meu pé ficava roxo. Ficava com bolha, estava muito nervosa no dia do desfile".



"Consegui provar para mim que era capaz. Quando passo por uma situação difícil, eu lembro que sou muito forte. Eu vi o tanto que evolui e quero muito agradecer Mayara e o Gabriel, meus professores. Muito grata a comunidade que me abraçou, musas que acreditaram em mim e me acolheram quando todo mundo virou as costas", finalizou.



Confira o vídeo: