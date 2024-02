Gabriela Pugliesi com o filho Massimo - Reprodução/Instagram

Publicado 16/02/2024 18:48

Rio - Gabriela Pugliesi, 39 anos, abriu o álbum de fotos do parto do seu segundo filho, que nasceu nesta sexta-feira (16).

"16/02/2024 as 9:13am recebi meu segundo filho, meu aquariano tão esperado. Pesando 3,700kg, nosso menino Massimo. Deus reservou o melhor pra mim, e a minha felicidade maior veio através dos meus filhos, da família que estou construindo, e nem eu sabia o tanto eu queria isso", iniciou ela.

O bebê é o segundo filho dela com o cantor Tulio Dek.

"Meus dois partos demoraram mais de 20h, os dois como eu sonhei, natural, no tempo deles. Senti de tudo, mas o que eu nunca vou me acostumar é com essa força animalesca da mulher nesse momento, do quanto eu me sinto próxima de Deus qdo vejo meu filho saindo de mim e vindo para os meus braços", completou.

Pugliesi encerrou o textão dizendo que nada nunca vai se comparar a essa sensação: "E a gratidão é de poder em vida já ter experienciado isso duas vezes".