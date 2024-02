Fernanda Lima e o pai - Reprodução/Instagram

Publicado 16/02/2024 16:31 | Atualizado 16/02/2024 16:57

Rio - A apresentadora Fernanda Lima compartilhou nesta sexta-feira (16), uma homenagem ao seu pai, Cleomar, que faleceu em 2020, vítima da Covid-19. A famosa resgatou uma foto antiga, que destaca a semelhança física entre os dois, e falou sobre a saudade que sente dele.

"Mais um dia 15 de fevereiro. Ontem tu faria 88 anos. Faltariam apenas dois anos pra festa dos 90 que tu tanto sonhou. Na tua ausência, te conheço ainda mais. Teus sonhos, teus medos, as dores escondidas de um homem… me sinto ainda mais conectada com tua história", escreveu ela.

Na sequência, ela refletiu sobre a semelhança de seu pai com seus filhos. "Tu ficou em nós, pai. Tem alguém que grita meu nome o dia inteiro pela casa, como tu; tem alguém bem competitivo no esporte como tu; tem um justiceiro como tu e tem alguenzinho que ia rebater tuas crenças te ensinando tudo sobre esse novo mundo", acrescentou.

"Até a nossa boca é tortinha pro mesmo lado. Resolvi juntar as duas fotos bem pertinho e postar no meu Instagram com essa carta, pra deixar aqui mais um registro da tua importância na minha vida. Sempre achei meio assim, estranho escrever para alguém que não está mais aqui. Porém, em algum lugar estará, e que a minha energia em espalhar encontre a sua energia em receber. Será? Tomara!", concluiu.