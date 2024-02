Bianca Andrade mostra seu corpo escultural em ensaio feito em Londres, na Inglaterra - Reprodução/Instagram/Eduardo Constante

Bianca Andrade mostra seu corpo escultural em ensaio feito em Londres, na InglaterraReprodução/Instagram/Eduardo Constante

Publicado 16/02/2024 22:24

Rio - Bianca Andrade, também conhecida como Boca Rosa, aproveitou a chegada de novos seguidores no Instagram para explicar como conseguiu seu famoso apelido. Nesta sexta-feira (16), a ex-BBB, de 29 anos, posou para uma série de cliques com seu icônico batom rosa choque, mas seu abdômen musculoso também chamou a atenção de fãs.



"Pra quem está chegando agora, vocês sabiam que o nome Boca Rosa veio de um apelido que me deram no colégio? 'A maluca da boca rosa' era como me chamavam. Agora, por que toda menina sonhadora é vista como maluca? Bom, só sei que fazer do limão uma limonada é comigo mesma, e hoje Boca Rosa é uma das maiores marcas de maquiagem do nosso país. Eles tinham razão, só sendo maluca mesmo pra acreditar nos nossos até que se tornem realidade. E ainda usando batom rosa", escreveu a empresária na legenda da publicação. Nos registros, Biana surge usando um top branco levemente transparente, com uma jaqueta preta e uma calça jeans de cintura baixa. Além do seu "corpaço", o batom de cor vibrante da influencer foi bastante elogiado pelos que curtiram a postagem.



Usuários da plataforma correram para os comentários para elogiar a beleza da youtuber: "Você com batom rosa devia ser considerado patrimônio da humanidade! Que mulher!", admirou uma pessoa. "Como pode ser tão gata?? Você fica linda usando qualquer coisa rosa. É maravilhosa, não maluca! Ninguém acima dela!, declarou outra. "Amei, quero um batom seu! Só não fico linda assim porque não tenho esse rosa", brincou uma terceira. "Como é bom poder te acompanhar. Quando crescer, quero ser igual a você", contou mais uma.