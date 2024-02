Filho mais velho de Juliano e Letícia Cazarré sofre acidente e vai parar no hospital em seu aniversário de 14 anos - Reprodução/Instagram

Publicado 16/02/2024 20:23

Rio - Horas após o ator Juliano Cazarré e sua mulher, Letícia, homenagearem o filho mais velho por ter completado 14 anos de vida, o jovem se envolveu em um acidente "futebolístico". Nesta sexta-feira (16), a bióloga mostrou que teve que acompanhar o primogênito até o hospital após o aniversariante ter se machucado durante uma partida com os amigos.

"Em 20 minutos, tudo pode mudar", refletiu Letícia em seus stories do Instagram, mostrando o menino com cara de choro enquanto era levado em uma cadeira de rodas para fazer exames. A mãe coruja também exibiu sua barriguinha de grávida enquanto esperava o diagnóstico de Vicente, deixando em evidência que o caçula da família está previsto para nascer no primeiro dia do próximo mês.Pouco menos de uma hora depois, a influenciadora voltou a atualizar o estado de saúde de Vicente, avisando que o herdeiro não precisaria de cirurgia para corrigir a lesão. "Quebrou o lado esquerdo do nariz num acidente futebolístico. Não precisa de cirurgia. Estamos de alta pra casa!", comemorou a personal stylist em seu perfil da plataforma.