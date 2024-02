Lucas Lucco desabafa sobre carreira e diagnóstico de transtorno afetivo bipolar - Reprodução / Instagram

Publicado 16/02/2024 16:48

Rio - Lucas Lucco, de 32 anos, abriu a caixinha de perguntas no seu Instagram nesta sexta-feira (16), e foi questionado por seus seguidores sobre seu TAB (Transtorno Afetivo Bipolar), que o levou a dar uma pausa na carreira musical em dezembro de 2023.

"Estou bem. Mesmo sabendo que a minha condição não tem cura, estou sempre atento, na luta, bem acompanhado. No mais, está tudo certo", conta.O cantor revelou ainda que não parou de cantar e sempre vai exercer a profissão, mas devido ao TAB deu uma pausa na atividade e está focado nos negócios que tem fora da música. "Só dei um tempo. Às vezes, a gente precisa dar uma descansada. Precisa desse hiato. Depois de 11 anos direto, senti necessidade".Sobre relacionamentos, Lucas explica que devido ao seu transtorno, tem muita dificuldade em se relacionar e não sabe se pretende engatar um namoro em breve.O artista deu conselhos para quem está passando por um dia ruim e tem TAB e TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade). "Poucas coisas que a gente fale ajuda nesse momento. Eu sei como é que é. Mas tenta pensar que tudo isso passa".