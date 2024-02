Juju Salimeni - Reprodução/Instagram

Publicado 16/02/2024 15:32 | Atualizado 16/02/2024 15:36

Rio - Juju Salimeni voltou a falar nesta quinta-feira (15) sobre o seu diagnóstico de depressão e que método utiliza para o seu bem-estar. A influenciadora digital afirma que não faz qualquer tipo de acompanhamento com um profissional da área da psicologia, mas vale lembrar que cada caso é individual e que o que funcionou para ela, pode não funcionar para outra pessoa.

"A musculação fez toda diferença nessa fase. Nunca treinei tão bem e com tanto foco! Acho que era ali que eu me aliviava. O tratamento foi feito com medicamentos prescritos pelo psiquiatra. Depressão é um distúrbio químico no cérebro e precisa de medicação. Também tive ajuda espiritual dos meus orixás, que eu considero mais importante que tudo", disse ela por meio das redes sociais. Juju foi rainha de bateria da Barroca Zona Sul, agremiação do carnaval de São Paulo.