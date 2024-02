Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha se execitam na orla do Rio - Fabrício Pioyani/Agnews

Publicado 16/02/2024 13:27 | Atualizado 16/02/2024 13:28

Rio - Após uma agenda animada de Carnaval, Fátima Bernardes, 61 anos, e Túlio Gadêlha, 36, foram fotografados caminhando na orla do Rio, nesta sexta-feira (16).

A apresentadora usou boné, óculos de sol, bermuda ciclista e uma bolsa estilo pochete. Já Túlio usou boné e óculos de grau e aproveitou para dar uma corridinha também.

Fátima ganhou folga das transmissões do Carnaval da Globo e se divertiu com o namorado pela primeira vez no Galo da Madrugada, em Recife, Pernambuco.

O casal está junto há mais de seis anos.