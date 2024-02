Após polêmicas, Sammy e Pyong Lee celebram aniversário de quatro anos do filho juntos - Reprodução / Instagram

Após polêmicas, Sammy e Pyong Lee celebram aniversário de quatro anos do filho juntosReprodução / Instagram

Publicado 16/02/2024 22:04

Rio - Sammy Sampaio e Pyong Lee se reuniram para comemorar antecipadamente a chegada dos quatro anos do filho Jake, nesta sexta-feira (16). O ex-casal levou o pequeno para um parque de neve em São Paulo. No vídeo publicado no Instagram da influenciadora, o trio aparece se divertindo juntos. O pequeno faz aniversário na próxima terça-feira (20).