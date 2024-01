Pyong Lee choca fãs ao parabenizar sua ex-mulher, Sammy Sampaio, por novo namoro - Leo Franco/Agnews/Instagram

Pyong Lee choca fãs ao parabenizar sua ex-mulher, Sammy Sampaio, por novo namoroLeo Franco/Agnews/Instagram

Publicado 04/01/2024 16:35

fotogaleria

"Felicidades aos dois! Que Jesus seja o centro do relacionamento de vocês. Deus abençoe muito! Feliz 2024", escreveu Pyong nos comentários da publicação. O gesto chocou usuários da plataforma, já que no final do ano passado, os dois chegaram a trocar farpas sobre uma acusação de violência doméstica e sobre a criação do filho dos famosos. O casamento do ex-brother com a influencer durou quase 3 anos, chegando ao fim em 2021.Internautas que ficaram admirados com a atitude do artista decidiram responder sua mensagem de carinho: "Que bom que você abençoa o amor deles. Maturidade mil", elogiou um perfil. "É isso, tomara que ele seja o oposto do ex dela! Que ofereça lealdade e respeito e não coloque chifres descaradamente", alfinetou outro. "Não esperava menos de você. Sou sua fã!", contou um terceiro. "Você perdeu uma grande mulher, espero que perceba isso um dia", disse mais um.