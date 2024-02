Selminha Sorriso rebate justificativa de jurado - Reprodução / Instagram

Publicado 16/02/2024 20:54 | Atualizado 16/02/2024 22:07

Rio - Selminha Sorriso criticou nesta sexta-feira (16), através do Instagram, a justificativa de um dos jurados por ter tirado um décimo dela na avaliação do desfile devido ao "excesso de força" nos giros e por não ter fixado o olhar no mestre-sala, o que ele considerou quebra na harmonia do casal.

"Com todo respeito, eu não sou bailarina, sou porta-bandeira", escreveu Selminha, que ocupa o posto na Beija-Flor há 28 anos.

Selminha desfilou acompanhada de Claudinho Souza, seu parceiro na função.



As justificativas dos jurados para o desconto de notas no carnaval do Grupo Especial do Rio foi disponibilizado pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) hoje. Na avaliação, o mestre-sala e porta-bandeira têm que desenvolver passos precisos, com graça e movimentos como meneios, mesuras e meias-voltas. Eles não devem sambar, assim como não devem deixar a bandeira enrolar, nem dar as costas um ao outro, nem deixar cair adereços do figurino.