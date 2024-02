Ana Maria Braga curte viagem com o namorado - Reprodução do Instagram

Publicado 16/02/2024 12:54 | Atualizado 16/02/2024 13:02

Rio - Discreta em relação a vida pessoal, Ana Maria Braga surgiu abraçadinha com o namorado, Fábio Arruda, em um clique publicado no Instagram, nesta sexta-feira. O registro, compartilhado pela apresentadora do "Mais Você", foi feito durante um passeio ao Grand Canyon. Na imagem, a loira também aparece ao lado de familiares.

"Ontem tivemos a oportunidade de conhecer o Grand Canyon, que é uma falha geológica “escavada” pelo Rio Colorado aqui no estado de Arizona nos Estados Unidos. Fica perto de Las Vegas, embora a cidade fique no estado vizinho, Nevada. Esse recorte chega a ter mais de 400km de comprimento e o rio que às vezes parece estreitinho lá embaixo, pode ter até 1,8km de profundidade. Impressionante, né?", escreveu ela da legenda.

Ana Maria e Fabio estão juntos desde março de 2022. Em 2021, a apresentadora terminou seu casamento com o francês Johnny Lucet.