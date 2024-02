Renata Heilborn - Reprodução/Instagram

Rio - A jornalista Renata Heilborn, ex-repórter da Globo, gravou um vídeo refletindo sobre as últimas decepções da sua vida e aconselhando seus seguidores do Instagram nesta sexta-feira (16).

Ela virou assunto nos últimos dias ao confirmar que seu casamento com o repórter Marcelo Courrege chegou ao fim após descobrir uma traição com a amiga e madrinha de casamento Carol Barcellos apresentadora do "Globo Esporte".



"Eu desejo um dia lindo pra você, que você consiga se lembrar do que te fez chegar até aqui, que você não se abandone, que você consiga viver momentos felizes apesar de qualquer tristeza. Pra gente crescer, volta e meia a gente vai ter que se expor, vai ter que jogar a nossa vulnerabilidade em cima da mesa, não tem jeito", iniciou.



Renata seguiu falando que a verdade é que não dá pra esperar tudo estar alinhado pra ser feliz.



"Eu sei que não tá fácil para ninguém, mas pega um momento pra você, coloca uma música, fecha os olhos, coloca o seu corpo em movimento do jeito que você quiser. E lembre que nenhum momento ruim define a nossa vida. O que a gente é, é a única coisa que fica. Dá tempo de se escolher, vai", concluiu.



"Bora em frente, tirar da dor a força e coragem pra seguir em busca do que realmente importa aqui. Te amo!", escreveu a jornalista Janaina Xavier.



Romance assumido na Sapucaí



Carol Barcellos e Marcelo Courrege assumiram publicamente o namoro em um camarote da Sapucaí no primeiro dia do desfile do Grupo Especial. Eles postaram fotos juntos e o motivo do fim do casamento e traição veio à tona.

Renata confirmou nos stories do Instagram que Carol era sua amiga confidente e madrinha de casamento e descobriu que Courrege estava a traindo com a apresentadora.

Após toda a repercussão, Carol se manifestou negando que o romance tenha começado dessa forma.

O casamento de Renata e Marcelo durou 10 anos e chegou ao fim no ano passado.