Rio - Ana Hickmann revelou, nesta sexta-feira, que o ex-marido, Alexandre Correa, indicou o filho Alezinho, de apenas 9 anos, como uma de suas testemunhas no processo de violência doméstica, movido por ela. O empresário se tornou réu após agredir a apresentadora fisicamente, em novembro de 2023 , durante uma discussão que ocorreu na casa em que os dois viviam, em Itu, no interior de São Paulo.

"Réu por violência doméstica, pela agressão cometida contra Ana Hickmann no dia 11/11/23, Alexandre Correa submete novamente o filho a um constrangimento e indica a criança, de 9 anos, como testemunha a seu favor. Destaca-se que o menor não estava presente no momento da agressão física", diz o comunicado enviado pela assessoria da apresentadora ao DIA.

Na sequência, a equipe de Ana Hickmann afirma que Alezinho não estava presente no momento da agressão física e acusa o empresário de não ter compromisso com a justiça. "Além disso, Alexandre demonstra descompromisso com a justiça ao fornecer um endereço em que não é possível localizá-lo pelos oficiais de justiça. Tal atitude indica a tentativa de tumultuar o andamento do processo", conclui.

Troca de acusações

Desde novembro do ano passado, Ana e Alexandre enfrentam uma briga pública com troca de acusações. Ele é réu por violência doméstica e por ferir o Estatuto da Criança e do Adolescente e está proibido de se aproximar da ex-esposa desde novembro de 2023.

No último domingo, a apresentadora acionou a Polícia Civil para informar que o ex-marido estaria vigiando sua casa. Segundo ela, o empresário aproveitou o momento de levar Alezinho para casa e permaneceu por mais 45 minutos em frente ao seu condomínio, com um "olhar intimidador".

A defesa de Alexandre, por sua vez, se manifestou contra as acusações da apresentadora . De acordo com o advogado Enio Martins, o empresário estaria a mil metros de distância da residência de Ana, esperando o pai retornar após entregar o pequeno para a mãe.

Na sequência, o representante chegou a dizer que a apresentadora estava acompanhada de Edu Guedes e os dois agiram de forma "intimidadora" contra Alexandre.

"A Ana tentou junto com o seu amante Edu Guedes armar um golpe, mas ela não teve sucesso. O Alexandre foi levar o pai em Itu e ficou na porta do condomínio a mil metros da casa da Ana. Enquanto o pai do Alexandre carregava alguns pertences pessoais, a Ana Hickman, junto com Edu Guedes, entrou no carro e foi na portaria do condomínio intimidar o Alexandre", disse Enio.