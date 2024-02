Carol Barcellos, o namorado e a ex-amiga - Reprodução/Instagram

Carol Barcellos, o namorado e a ex-amiga

Publicado 14/02/2024 11:44 | Atualizado 14/02/2024 12:41

Rio - Carol Barcellos se pronunciou após ser acusada por Renata Heilborn de ter tido um caso extraconjugal enquanto ela era ainda casada com Marcelo Courrege.

Ambos jornalistas esportivos da Globo, Carol e Marcelo assumiram o relacionamento nesta segunda-feira (12) e Barcellos garante que a ex-amiga disse "muitas mentiras" ao fazer a acusação

"A história não é essa. Triste", se limitou a dizer para o portal do jornalista Leo Dias. Em uma postagem feita nas redes sociais, Renata também relembra que Carol foi sua madrinha de casamento.

"Fui casada durante dez anos e, no total, foram 12 anos de relacionamento. Primeiro ponto: meu casamento não era aberto. Que isso fique bem claro. Segundo: descobri da pior forma possível que meu ex-marido tinha um caso com uma amiga minha --madrinha do meu casamento", escreveu.

Renata atesta que seu casamento estava em crise, mas ao pedir a separação, descobriu que seu ex-marido se mudou para a casa da outra jornalista.

"Num momento em que estava frágil, após pedir demissão da TV Globo, descobri que ele estava com uma amiga. Daquelas confidentes que eu convivia diariamente. (...) Demorei para ficar bem, para me refazer da decepção. De imediato, comecei a me culpar porque abri minha intimidade para uma pessoa que julgava minha amiga. A traição de um amigo abre um buraco muito mais profundo", finalizou.