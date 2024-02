Gabriela Pugliesi - Reprodução / Instagram

Gabriela PugliesiReprodução / Instagram

Publicado 16/02/2024 13:54 | Atualizado 16/02/2024 13:57

Rio - Gabriela Pugliesi, de 39 anos, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para anunciar o nascimento de Massimo, seu segundo filho com o cantor Tulio Dek. A influenciadora, que compartilhou alguns registros do pequeno nos stories do Instagram, ainda contou aos seguidores que ele veio ao mundo por intermédio de um parto normal.

fotogaleria

"Nasci, pessoal! 3.600 kg. Parto normal. Mais um sonho de Deus, meu segundo menino", escreveu Gabriela em uma das fotos do herdeiro.

Em dezembro do ano passado, a influenciadora aproveitou para explicar aos fãs o motivo da escolha do nome do caçula. "Viajamos para a Toscana e lá pegamos um taxista para levar a gente para casa e ele se chamava Maximiliano. Eu falei: 'nossa, que nome lindo'. E o Tulio também gostou. E pegamos dois motoristas com esse nome. 'Nossa, que chique'. Queria Max, mas Tulio achou meio americanizado. Daí fomos em um jantar e uma amiga nossa falou: 'por que vocês não colocam Massimo, em italiano?' Meu Deus, lógico, Massimo. Pesquisamos significado, lógico, máximo, nome forte. Acho nome muito significativo, o nome traz uma energia já. É importante que a gente sinta", disse ela, na ocasião.