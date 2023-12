Lucas Lucco anuncia pausa na carreira para tratar saúde mental - Reprodução/Instagram

Lucas Lucco anuncia pausa na carreira para tratar saúde mentalReprodução/Instagram

Publicado 08/12/2023 10:45

Rio - Lucas Lucco, de 32 anos, surpreendeu os fãs, na noite desta quinta-feira (7), ao anunciar uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental. Diagnosticado com o transtorno afetivo bipolar (TAB), o cantor e ator desabafou sobre os problemas que enfrentou ao longo do último mês e abriu o jogo sobre o tratamento que tem feito para conseguir equilibrar os compromissos profissionais.

fotogaleria

"Nesse ano de 2023, tive que soltar nota duas vezes para justificar o adiamento e cancelamento de alguns shows, remanejando e lutando com a agenda por conta de vários e vários compromissos que as empresas que tenho hoje me demandam. Tive inúmeras crises durante o ano, mas, no dia 7 de novembro, ficou muito intenso. De lá pra cá, fiquei sem sintomas durante somente três dias desses 30", revelou o artista, em comunicado divulgado no Instagram, onde soma 17,5 milhões de seguidores.

Na sequência, o mineiro falou sobre o acompanhamento que iniciou recentemente: "Já estava fazendo um tipo de tratamento e agora resolvi buscar um profissional especializado que, no meu caso, mudou totalmente a abordagem para me ajudar na estabilização", explicou.

"Amo tudo o que faço, amo meu trabalho, dentro e fora do palco, mas, às vezes, o TAB consegue me limitar muito, e por isso preciso dessa pequena pausa. Peço desculpas às pessoas que iriam aos shows desse final de semana, sinto muito, mas eu preciso ficar 100% para o meu filho, para o palco, para as empresas e para realizar os sonhos e objetivos que ainda tenho a realizar", escreveu Lucas, que é pai de Lucca, de 2 anos, fruto do casamento com Lorena Carvalho, que chegou ao fim em março do ano passado.

O cantor ainda foi sincero ao comentar seu estado emocional e deixou um conselho para os fãs: "Sabe, tem feridas abertas que são invisíveis aos nossos olhos, mas nem por isso deixam de ser muito, muito doloridas. Seja gentil com todo mundo, porque você nunca sabe o que aquela pessoa está vivendo nos bastidores, e que muitas, ao sair de casa, escolhem uma máscara para usar", encerrou.

No dia 8 de novembro, Lucas Lucco esclareceu o motivo de seu afastamento das redes sociais , avisando que precisava de "um tempo" para si, enquanto enfrentava "um momento complicado". Ele contracenou com Carla Diaz no filme "Rodeio Rock", que chegou aos cinemas em outubro.

Famosos se solidarizam

Após vir a público com o anúncio de que estaria interrompendo a carreira de forma temporária, Lucas Lucco recebeu diversas mensagens de apoio de famosos. Nos comentários, Marcos Mion enviou um recado cheio de positividade para o sertanejo: "Irmão, tudo vai ficar bem. Olha pra dentro. A resposta taí. Você é um ser humano potente, abençoado, iluminado! Quem te ama quer seu bem, foca em você!", aconselhou.

"Filho, sempre oro por você. Você vai sim ficar bem. Amo você", disse a atriz Solange Couto. "Esteja pra você, Lucas! E conte comigo, tá?", escreveu Aline Campos. "Fica bem, meu irmão", comentou Mariano, da dupla com Munhoz. "Te amo, amigo! Fica bem e se cuida. Tem muita gente que te ama", afirmou Felipe Hintze.

Confira: