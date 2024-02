Rafa Kalimann responde influenciadora que criticou mulheres que bebem cerveja - Reprodução/Instagram

Publicado 16/02/2024 17:51 | Atualizado 16/02/2024 18:34

Rio - A ex-BBB Rafa Kalimann, de 30 anos, defendeu a prática de tomar uma cervejinha após uma influenciadora ter condenado a bebida como deselegante. Nesta sexta-feira (16), um vídeo da fala polêmica repercutiu no Instagram e não fugiu a atenção da artista, que logo foi aos comentários criticar o posicionamento "ultrapassado".

"O que não é elegante é mulher que deixa de fazer o que quer pra provar algo pra alguém. Ultrapassado. Se tiver com vontade, bebam suas cervejinhas, brejas, cremosas, geladas... Um choppzinho, então", escreveu a musa da escola Imperatriz Leopoldinense na publicação de uma página que compartilhou o caso.No trecho que viralizou, a influenciadora Cíntia Chagas responde uma pessoa que queria saber se mulheres que bebem cerveja são consideradas elegantes ou não. "Beber cerveja jamais será elegante. Ainda que se trate de uma cerveja cara, não é elegante, tanto para o homem quanto para a mulher. Pra mulher é pior, você sabe disso. Caso você queira beber uma bebida alcoólica mais sofisticada, eu sugiro vinho, champanhe, determinados coquetéis, e whisky", afirmou a conselheira no registro.Internautas também acharam a opinião da criadora de conteúdo absurda e usaram seus perfis da plataforma para concordar com o comentário de Rafa: "Exatamente! Falou tudo, @rafakalimann! Bora marcar de tomar umas? Haha, meu sonho", contou uma seguidora. "Sou dessas também! Até porque nós que pagamos nossos boletos. Arrasou!", exclamou outra. "É sobre isso. Obrigada por representar sempre, Rafa. Adoro uma geladinha. Se for deselegante, vou continuar sendo", brincou uma terceira. "Maravilhosa e sensata como sempre. Não bebo, mas amei a resposta!", disse mais uma.