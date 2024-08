Maíra Cardi e Thiago Nigro celebram um ano de casamos e renovam votos em festa - Reprodução / Instagram

Publicado 29/08/2024 23:01 | Atualizado 29/08/2024 23:02

Rio - Maíra Cardi e Thiago Nigro completaram um ano de casados e celebraram as bodas de papel renovando os votos. O casal fez uma festa no interior de São Paulo, nesta quarta-feira (28), para comemorar com amigos e familiares. No Instagram, o empresário abriu um álbum de fotos do momento especial.

"365 dias podem mudar tudo, mas nossa aliança, quero que seja eterna. Amo você! ", se derreteu Nigri. "Bodas de papel", escreveu ele na legenda da publicação.



O casal vive em São Paulo com os dois filhos de Maíra,Lucas, de 22 anos, fruto da relação com o empresário Nelson Rangel, e Sophia, de 5, do casamento com o ator Arthur Aguiar. A coach já contou que o marido trata Sophia como filha.