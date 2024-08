Adriana Sant'Anna posta vídeo abraçando Rodrigão no hospital - Reprodução / Instagram

Publicado 29/08/2024 20:07 | Atualizado 29/08/2024 20:14

Rio - Adriana Sant'Anna publicou nesta quinta-feira (29) um vídeo nas redes sociais ao lado do marido, Rodrigão, que está internado há seis dias em um hospital dos Estados Unidos. Nas imagens, os dois aparecem de pé enquanto oram na janela do quarto hospitalar. A influenciadora ainda refletiu sobre o momento delicado que estão passando.

"No bom diagnóstico, no mau diagnóstico, na alegria, na tristeza… Não importa a condição ou situação… Sempre iremos amar, louvar e agradecer a Deus por tudo. Ele é a nossa fonte de vida e somente Ele é o dono do sim e do nada! Nada sai do controle do nosso Jesus! Nada!", escreveu na legenda."Permaneceremos amando-o mais e mais. Agradecendo-o por tudo que estamos vivendo durante esses seis dias no hospital! Grandes coisas o Senhor tem feito em nós!", finalizou.Rodrigão está internado desde a última sexta-feira (23) devido uma hemorragia abdominal causada por uma lesão na glândula suprarrenal. Segundo Adriana, ele vai passar por uma segunda cirurgia nos Estados Unidos, cujo procedimento será feito por um robô conhecido como Da Vinci.