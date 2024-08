MC Ryan SP recebe convite de Vanessa Giácomo para atuar nos cinemas - Reprodução / Instagram

MC Ryan SP recebe convite de Vanessa Giácomo para atuar nos cinemas Reprodução / Instagram

Publicado 29/08/2024 18:11

Rio - MC Ryan SP, de 23 anos, surpreendeu os seguidores nesta quarta-feira (28) ao revelar que irá estrelar um filme a convite da atriz Vanessa Giácomo. Sem dar muitos detalhes do projeto, o funkeiro comemorou a conquista.

"Pessoal, vim aqui compartilhar com vocês uma notícia muito boa! Se preparem que o tutu aqui irá atuar. Sim! Atuar! Fui convidado pela Vanessa Giácomo para gravar num projeto incrível", começou."Será que já solto o nome do filme ou a Vanessa vai me matar se eu soltar?! Será que posso dar spoiler?! Fiquem alerta que vou compartilhar tudo aqui com vocês. Estão preparados para mais uma aventura do bololo aqui?! Mas dessa vez nos cinemas", escreveu.