Filho de João Gomes e Ary Mirelle fala primeira palavra em viagem da família à EuropaReprodução / Instagram

Publicado 29/08/2024 14:04 | Atualizado 29/08/2024 14:43

Rio - O filho de João Gomes, Jorge, de apenas sete meses, falou a primeira palavra durante a viagem da família a Roma, na Itália. Ary Mirelle, mãe do bebê e noiva do cantor, contou a novidade no Instagram nesta quarta-feira (28).