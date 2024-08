Bruna Griphao e Anitta, em viagem na Grécia - Reprodução / Instagram

Publicado 29/08/2024 08:48 | Atualizado 29/08/2024 08:48

Bruna Griphao reagiu aos rumores de que estaria vivendo um romance com a cantora Anitta , após as duas serem vistas juntas várias vezes nos últimos meses em registros de viagens. Através de uma rede social, a atriz fez uma brincadeira para pedir votos na premiação do canal americano MTV, em que a popstar está concorrendo.

bruna: "você que está aí torcendo para o nosso relacionamento, não deixe de votar no vmas da minha amiga" a anitta rindo kkkkkkkkkkkk elas são o cão pic.twitter.com/tDaQXPpzRI — duda. (@griphaocretina) August 27, 2024

"Você que está aí torcendo para o nosso relacionamento, não deixa de votar no VMA na minha amiga. É a única brasileira indicada", disse Bruna, aos risos, em story publicado no Instagram na última terça-feira (29).

Na legenda da publicação, ela deixou claro que não há nada sério entre as duas. "Brincadeiras à parte, nós somos amigas, galera. Votem muito em 'Mil Veces'", afirmou a atriz de 25 anos.

O Video Music Awards (VMA) é uma premiação anual da MTV que coroa os grandes nomes da indústria musical através de votação do público. Anitta, que tem 31 anos, concorre com a música "Mil Veces" nas categorias "Melhor edição" e "Melhor clipe latino" e com "Bellakeo" em "Melhor clipe latino".

Boatos

As especulações sobre as duas terem formado um casal viralizaram. Fãs das artistas relembraram as viagens que elas fizeram nos últimos meses para a Grécia, na Europa, e o Rio de Janeiro. Depois, elas passaram alguns dias em Nova York, nos Estados Unidos. Bruna e Anitta também trocam elogios frequentemente, o que aumentou as suspeitas.

Uma publicação no X, antigo Twitter, que rapidamente viralizou, alcançando mais de 2 milhões de usuários, detalhou as constantes interações entre as duas nas redes sociais e a presença recorrente de Bruna no cotidiano da popstar.