Rio - Tiago Abravanel, de 36 anos, publicou uma homenagem emocionante para o avô, Silvio Santos, que morreu aos 93 anos, em São Paulo, no último dia 17. Em um longo texto, publicado no Instagram, nesta quinta-feira (29), o ator contou como era sua relação com o apresentador, falou sobre a grandiosidade do dono do SBT e refletiu sobre a frase "só acredito vendo".

"'Eu só acredito... vendo!'. Você certamente já ouviu essa frase que trata da bíblica incredulidade de São Tomé. E partindo dessa máxima que resolvi abrir meu coração mais uma vez para vocês; para que possamos refletir juntos. Você acredita em quê? Você acredita em quem? Você acredita por quê? Acreditar é dar crédito/ credibilidade para algo ou alguém. Acreditar também pode estar diretamente ligado a um ato de fé, independentemente de sua religião. Acreditar pode ser um grande combustível da esperança por algo melhor. Acreditar é um dos maiores privilégio dos seres humanos", começou.



"Então por que a frase 'eu só acredito, vendo!' é tão poderosa e, ao mesmo tempo, tão questionável? Talvez por ser uma das formas de materializar aquilo que está dentro de nós. É sempre bom lembrar que, muitas vezes, não enxergar com os próprios olhos não é o suficiente. Talvez seja por tornar real aquilo que está só no campo da imaginação. Talvez porque realizar seja a prova de que acreditar vale a pena. E acho que valeu muito a pena. Acho não, tenho certeza de que valeu. Porque vivemos!", opinou.

Em seguida, Tiago citou o avô e a credibilidade dele. "A frase em questão é uma das centenas que foram eternizadas na voz mais icônica e imitada do nosso país. Ela foi dita pelo maior comunicador de todos os tempos - do Brasil ou talvez do mundo. Ela foi dividida com seus grandes amores da vida, mulheres, em sua maioria, nomeadas carinhosamente de 'colegas de trabalho'. Sim, eu estou falando do cara que todo o Brasil conhece: O Animador, O Apresentador, O Comunicador, O Rei da Televisão brasileira. E pensando em tudo o que vimos e vivemos com ele através das telas de TVs de nossas casas, conseguimos acreditar no ícone Silvio Santos".

O ícone da televisão brasileira também foi exaltado pelo ator. "Por saber falar com o povo, mesmo não tendo o conhecimento de absolutamente tudo. Por levar alegria com seu carisma indiscutível. Por divertir da criança ao mais velhinho com suas brincadeiras. Por fazer do seu picadeiro um grande espetáculo de oportunidades. Por fazer história em tantos momentos importantes do nosso país. Enfim. poderia falar milhões de coisas aqui que comprovem seu legado e sua brilhante realização. Mas o que foi, pra mim, a maior prova do quanto esse cara foi e sempre será gigante, foi a imensa quantidade de afeto que recebi e venho recebendo nesses dias após sua partida. Na verdade, se eu for pensar no quanto já recebi por conta dele na minha vida toda, não teria como contabilizar...".



Em seu relato, Tiago comentou que era difícil acreditar que o ídolo dos brasileiros era seu familiar. "E é exatamente nesse lugar, que é tão difícil conseguirmos de fato quantificar e ver, sobretudo quando questionamos sobre o acreditar. Como fazer para entender e acreditar que o cara da TV é o meu avô? Como pode ser a mesma pessoa? É tão louco por que, ao mesmo tempo que todo mundo conhece, ninguém de fato é neto dele, além de mim, das minhas irmãs e dos meus primos. Para saber como é ser neto dele é preciso tê-lo como avô (por mais que possamos imaginar ou acreditar)", declarou.

O filho de Cintia Abravanel admitiu a dificuldade de lidar com a fama de Silvio e a rotina agitada de compromissos dele. "Muitas vezes sofri por achar que não poderia tê-lo como avô. Por não ter ele presente como eu idealizava. Por achar que eu não era merecedor desse lugar. Hoje, graças a minha terapeuta e a mim mesmo, sei que não é sobre ele. É sobre mim e sobre como devo lidar com as minhas crenças. O que ele pôde me dar era muito maior do que eu poderia imaginar e que através da pessoa que eu mais amo na minha vida, que é minha mãe, das minhas irmãs e de milhares de pessoas que eu nem conheço, mas que recebo do fundo do meu coração: amor!".

Por fim, o ator desabafou: "Então, como tenho fé, sei que estamos mais próximos do que nunca e que seguirei fazendo o que eu amo: levar alegria, amor e respeito para quem estiver disposto e de coração aberto... porque: eu só acredito... vivendo! Bravo, Sisi!".