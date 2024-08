Armie Hammer - Reprodução

Publicado 28/08/2024 20:09

Rio - Armie Hammer, de sucessos como "Me Chame Pelo Seu Nome" e "Espelho, Espelho Meu", usou as redes sociais, nesta terça-feira (27), para dizer que precisou vender sua caminhonete por não poder mais pagar o combustível dela. O ator vem enfrentando dificuldades financeiras desde que foi acusado de canibalismo e abuso sexual.

"Estou de volta a Los Angeles há algumas semanas. Este é a minha caminhonete. Comprei para mim em 2017 como um presente de Natal para mim, porque tenho picapes há muito tempo e amei intensamente essa caminhonete. A levei para acampar e atravessar o país várias vezes e em longas viagens", iniciou ele em um vídeo publicado no Instagram.

Em seguida, ele confirmou que o motivo da venda é por dificuldades financeiras e que não ficará sem carro, já que comprou um menor. "Desde que voltei para Los Angeles, coloquei cerca de 400 ou 500 dólares em combustível e eu não posso pagar por isso. Não posso mais pagar o combustível", afirmou. "Tudo bem, comprei um carro novo. É minúsculo. É um híbrido. Provavelmente vou colocar cerca de 10 dólares de gasolina por mês. Eu tenho que limpar tudo isso. Você sabe, todos os tipos de merd*s, mas tudo bem. Um brinde a novos começos", disse.

O ator, que completa 38 anos nesta quarta-feira (28), agradeceu pelos momentos que passou com o carro e revelou que os filhos não gostaram da ideia da venda. "Começarei meu aniversário em um carro novo, em um apartamento novo, em uma nova vida em Los Angeles. Muito obrigado, você me ajudou muito e eu agradeço por tudo. Espero que você cuide igualmente da próxima pessoa. Legal, hora de limpar tudo. Eles me deram sacolas, antes de abandonar meu bebê", falou.

"Ah, cara, meus filhos não estão felizes com isso. Eles são como o pai. Todas as nossas memórias na caminhonete. Eu não contei a eles, mas vou contar e eles ficarão bem, as crianças são adaptáveis. Eu simplesmente continuo dizendo a mim mesmo que estacionar será mais fácil e abastecer vai ser mais barato. Eu realmente tenho tantas ótimas lembranças de viagens, acampamentos e dormir neste carro", lamentou.

Acusações de canibalismo

Em 2021, o ator teve a vida virada de cabeça para baixo ao ser acusado de enviar mensagens explícitas, com conteúdo sexual e violento, e fantasias como estupro, mutilação e canibalismo a diversas mulheres. Na época, Armie, que assumiu ter mandado as mensagens, também chegou a ser acusado de abuso e assédio sexual, negados por ele.

Em 2023, ele, que supostamente chegou a ficar internado em uma clinica de reabilitação, falou sobre as acusações pela primeira vez ao podcast "Painful Lesson": "Tinha vontade de rebater, sair e gritar: ‘Isso é loucura! O que é isso que todos estão dizendo?!’ Agora, posso olhar para tudo isso com um certo distanciamento e pensar: ‘É hilário! Me chamaram de canibal e todo mundo acreditou! É aquele cara que comeu pessoas’. Foi bizarro".

Em junho, de volta ao podcast, Armie foi questionado diretamente sobre o canibalismo. "Você sabe o que é preciso para ser um canibal? Você tem que ter realmente comido alguém", disse ele, que afirmou nunca ter comido carne humana.

O ator também chegou a admitir ter usado uma navalha para marcar a virilha de uma ex-namorada, a influenciadora Paige Lorenze. "Houve uma situação que discutimos previamente, onde eu basicamente pegaria um objeto afiado pequeno e apenas traçaria a letra ‘A’ – apenas como a ponta de uma pequena faca. Tipo, não houve sequer sangue na ocasião. Foi mais como um arranhão…", contou em entrevista ao programa do jornalista britânico Piers Morgan.