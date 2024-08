Sophie Charlotte se despede de papel em ’Renascer’ e celebra férias - Reprodução / Instagram

Sophie Charlotte se despede de papel em ’Renascer’ e celebra fériasReprodução / Instagram

Publicado 28/08/2024 17:22 | Atualizado 28/08/2024 17:23

Rio - Sophie Charlotte, de 35 anos, deu adeus a sua personagem, Eliana, no remake da novela "Renascer", da TV Globo. Nesta quarta-feira (28), a atriz publicou uma foto no Stories do Instagram se despedindo do trabalho e celebrando as férias.