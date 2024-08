Apaixonado, Nicolas Prattes se declara a Sabrina Sato - Reprodução / Instagram

Publicado 28/08/2024 21:16

Rio - Nicolas Prattes, de 27 anos, compartilhou fotos românticas com Sabrina Sato, de 43, nas redes sociais, nesta quarta-feira (28), e se declarou para a namorada. Nos registros, o casal fez aulas de surf em um clube, em São Paulo.

"Com o amor da minha vida, tive a surpresa desses dias com os de verdade", escreveu o ator na legenda da publicação no Instagram.

Nos comentários, seguidores não pouparam elogios aos dois. "Vidas solteiras importam, né, pessoal?", disse uma. "Será que posso desejar o pra sempre desse casal", declarou mais uma. E outra, ainda, brincou: "Já era perfeito e ainda surfa?! Desculpa, Sabrina!".

No início deste mês, viralizou um vídeo em que Nicolas revelou a frequência sexual com a apresentadora no começo do namoro. Os artistas estão juntos desde fevereiro deste ano.