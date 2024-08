Após assumir romance, Luan Pereira pede oficialmente Maria Eduarda em namoro - Reprodução / Instagram

Após assumir romance, Luan Pereira pede oficialmente Maria Eduarda em namoro Reprodução / Instagram

Publicado 28/08/2024 19:24

Rio - Luan Pereira, de 21 anos, pediu Maria Eduarda Corrêa em namoro nesta quarta-feira (28). O sertanejo, que havia assumido o relacionamento no fim de julho, ousou no pedido oficial ao se ajoelhar com uma aliança enquanto a amada estava montada em um cavalo.