Larissa Manoela e André Luiz FrambachReprodução / Instagram

Publicado 28/08/2024 19:55

Rio - Larissa Manoela, de 23 anos, relembrou nesta quarta-feira (28) seus primeiros encontros com o marido André Luiz Frambach, com quem é casada desde dezembro do ano passado. No Stories do Instagram, a atriz revelou que no início do relacionamento, os pombinhos se encontravam no estacionamento da TV Globo para conversarem.