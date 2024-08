Casal mostra andamento da obra na casa nova - / reprodução Instagram

Publicado 28/08/2024 21:10 | Atualizado 28/08/2024 21:14

Rio -Nesta quarta-feira (28), Taís Araujo e Lázaro Ramosrevelaram novidades sobre o andamento das obras. Entre os destaques estão registros do banheiro de Lázaro e uma inovação: uma parede com desumidificadores posicionados atrás do armário, com o objetivo de evitar o mofo nas roupas.

Animado, Lázaro questionou Taís: "Está feliz?". Ela, por sua vez, respondeu: "Estou começando a ficar bem feliz". Lázaro não perdeu a oportunidade de brincar: "Começando? Pelo amor de Deus! A gente numa obra dessa, chegando no fim, não nos separamos, todo dia tem uma novidade bonita. Alegria!".

Durante o vídeo, Taís Araujo não escondeu sua ansiedade para voltar à nova casa, afirmando: "Feliz mesmo eu vou estar quando eu voltar pra minha casa, porque eu não aguento mais ficar fora dela. Pronto, falei!". O casal compartilhou que a previsão de entrega da casa está prevista para cerca de um mês e meio. Assista na íntegra o vídeo.