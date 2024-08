Adriana Esteves, Agatha Moreira e mais estrelas brilham em evento de lançamento de 'Mania de Você'

Rio - O elenco da novela "Mania de Você", da TV Globo, participou de um evento de lançamento do folhetim de João Emanuel Carneiro, no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio, na noite desta quinta-feira (29). Mariana Ximenes, Adriana Esteves, Chay Suede, Nicolas Prattes, Gabz, Agatha Moreira foram algumas das celebridades que participaram da festa. Para a ocasião, os atores capricharam no look.

Bruno Montaleone, Alanis Guillen, Eliane Giardini, Bukassa Kabengele, Thalita Carauta, Eriberto Leão, Samuel de Assis, Jaffar Bambirra, Gi Fernandes, Vanessa Bueno, Igor Cosso, David Junior, Mariana Santos, Ana Beatriz Nogueira, Érico Brás e mais famosos também prestigiaram o evento e deram um show de simpatia no local.

Com direção artística de Carlos Araújo, "Mania de Você" estreia no dia 9 de setembro, na faixa das 21h. A trama vai contar a história de Viola (Gabz), uma jovem humilde que se muda com o namorado para Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. Já Luma (Agatha Moreira) leva uma vida de luxo, fornecida pelo homem inescrupuloso que acredita ser seu pai, Molina (Rodrigo Lombardi). Nicolas Prattes viverá Rudá, envolvido com Luma, até conhecer Viola.

