Tom Hanks alertou seguidores para anúncio falso que usa imagem gerada por inteligência artificialDivulgação

Publicado 30/08/2024 11:38

São Paulo - Tom Hanks usou a conta que mantém no Instagram para alertar sobre sua imagem sendo reproduzida indevidamente em anúncios criados por inteligência artificial (IA). Em um texto publicado nesta quinta-feira, 29, o ator de Forrest Gump condenou propagandas de "curas milagrosas e medicamentos maravilhosos" que têm utilizado seu "nome, aparência e voz".

O artista detalhou que as publicidades foram feitas sem seu consentimento e de forma fraudulenta. "Eu não tenho nada a ver com essas postagens ou os produtos e tratamentos, nem com as pessoas que promovem essas curas", disse.

Hanks contou ter diabetes tipo 2 e, por esse motivo, realizar tratamentos apenas com o aval de seu médico certificado. "Não se deixe enganar. Não seja ludibriado. Não perca seu dinheiro suado", escreveu.

Desde o avanço da inteligência artificial, diversas celebridades alertaram sobre propagandas fraudulentas geradas a partir da tecnologia. No Brasil, Pedro Bial acusou a empresa Meta de ser cúmplice de "falsificação, fraude e charlatanismo" após ser vítima de um deepfake em janeiro.

Em nota enviada ao Estadão assinada pelo porta-voz da Meta, a empresa disse que atividades que tenham o objetivo de "enganar, fraudar ou explorar terceiros" não são permitidas em suas plataformas e que aprimora suas tecnologias para combatê-las. A companhia também incentivou denúncias contra esse tipo de conteúdo.