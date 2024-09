Mavie, Neymar e Bruna Biancardi - Reprodução / Instagram

"Agora só quer saber de comer a nossa comida e fora da cadeirinha. De preferência no colo do papai e a comida dele. A zona que eles fazem", escreveu a influenciadora digital nos stories do Instagram. No vídeo, Neymar alimenta a filha, e um pouco da comida cai nas pernas deles.Mavie completou 11 meses nesta sexta-feira (6), e ganhou uma declaração da mãe nas redes sociais. "Feliz 11 meses, minha vida", expressou a modelo. Após reatar o namoro com Neymar, Bruna se mudou com a filha para a casa do jogador de futebol na Arábia Saudita, em julho deste ano. Ele foi para o país estrangeiro depois de ser contratado pelo time Al-Hilal.