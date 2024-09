João Lucas e Sasha Meneghel marcaram presença no show de The Weeknd em SP - Leo Franco/ AgNews

Publicado 08/09/2024 07:57

Rio - O show único de The Weeknd no Brasil, no Estádio do Morumbis, em São Paulo, reuniu uma plateia de famosos, na noite deste sábado (7). Celebridades como Mc Daniel, Sasha Meneghel, João Lucas, Jean Paulo Campos, MC Lan e mais, marcaram presença na apresentação.

Outra famosa que esteve no show, mas desta vez em cima do palco, foi Anitta. A cantora fez uma aparição surpresa e levantou a multidão com um medley de funk, que arrancou aplausos do artista canadense.

Embora não tenha cantado junto com o canadense, Anitta e os bailarinos dançaram e, como de costume, fizeram uma performance mega envolvente. Ela ficou no topo do 'castelo', enquanto The Weeknd a observava. O show teve também a participação do rapper Playboi Carti, mais uma surpresa.